Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.02.20 11:55

В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Об этом он сказал изданию "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Вранье", - заявил изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщалось, журналисты расследовательской программы "Схемы" получили 2 независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Украины Владимира Зеленского. По их данным, Зеленский вернулся в Украину на том же самолете, на котором Патрушев прибыл в Оман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100