"Политическое решение имеет ключевое значение": опубликовано разработанное при участии РФ заявление Мюнхенской конференции с "12 шагами к миру на Донбассе"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), обнародованной 14 февраля.

В документе отмечается, что политическое решение имеет ключевое значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, включая вопросы по Крыму, и улучшения евроатлантической безопасности в целом.

Разрешение неотложных проблем относительно безопасности, гуманитарных, экономических и политических вопросов, убеждены авторы заявления, также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом и будет способствовать построению устойчивой архитектуры взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая усиленное сотрудничество по уменьшению ядерной угрозы.

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Последние события, говорится в документе, открыли путь к прогрессу. В заявлении упомянуто о взаимном освобождении заключенных и соглашении об определении дополнительных пунктов разведения сил; упомянуты октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске и предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно; саммит в Париже в нормандском формате.

В 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены. Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние шесть лет унесла жизни более 13 000 человек, нанесла ранения более 25 000, а 2,5 млн людей выгнала из своих домов.

"Окном возможностей, которое открылось, надо воспользоваться", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

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В то же время, как сообщает "УП", хотя к участию в разработке документа и привлекали отдельных украинских экспертов, формированием предложения занимались три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам.

Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

Авторы документа предлагают следующие 12 шагов:

Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных Создание "нормандского формата" на уровне военных Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения Решение вопроса без вести пропавших Запуск программы разминирования Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ Постепенное снятие санкций с России (в документе называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога) Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

Как сообщалось, 56-я Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, требующих обсуждения, в данный момент 27.

По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, "Украина остается важным пунктом европейской безопасности".