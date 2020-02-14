"Политическое решение имеет ключевое значение": опубликовано разработанное при участии РФ заявление Мюнхенской конференции с "12 шагами к миру на Донбассе"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), обнародованной 14 февраля.
В документе отмечается, что политическое решение имеет ключевое значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, включая вопросы по Крыму, и улучшения евроатлантической безопасности в целом.
Разрешение неотложных проблем относительно безопасности, гуманитарных, экономических и политических вопросов, убеждены авторы заявления, также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом и будет способствовать построению устойчивой архитектуры взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая усиленное сотрудничество по уменьшению ядерной угрозы.
Последние события, говорится в документе, открыли путь к прогрессу. В заявлении упомянуто о взаимном освобождении заключенных и соглашении об определении дополнительных пунктов разведения сил; упомянуты октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске и предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно; саммит в Париже в нормандском формате.
В 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены. Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние шесть лет унесла жизни более 13 000 человек, нанесла ранения более 25 000, а 2,5 млн людей выгнала из своих домов.
"Окном возможностей, которое открылось, надо воспользоваться", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.
В то же время, как сообщает "УП", хотя к участию в разработке документа и привлекали отдельных украинских экспертов, формированием предложения занимались три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам.
Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
Авторы документа предлагают следующие 12 шагов:
- Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных
- Создание "нормандского формата" на уровне военных
- Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения
- Решение вопроса без вести пропавших
- Запуск программы разминирования
- Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
- Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ
- Постепенное снятие санкций с России (в документе называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса
- Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе
- Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога)
- Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
- Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
Как сообщалось, 56-я Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, требующих обсуждения, в данный момент 27.
По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, "Украина остается важным пунктом европейской безопасности".