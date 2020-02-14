В разрешении конфликта на Донбассе открылось окно возможностей, которым надо воспользоваться, - заявление Мюнхенской конференции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом идет речь в заявлении Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), обнародованной 14 февраля.

"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что политическое решение имеет ключевое значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, включая вопросы по Крыму, и улучшения евроатлантической безопасности в целом.

Разрешение неотложных проблем относительно безопасности, гуманитарных, экономических и политических вопросов, убеждены авторы заявления, также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом и будет способствовать построению устойчивой архитектуры взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая усиленное сотрудничество по уменьшению ядерной угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Последние события, говорится в документе, открыли путь к прогрессу. В заявлении упомянуто о взаимном освобождении заключенных и соглашении об определении дополнительных пунктов разведения сил; упомянуты октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске и предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно; саммит в Париже в нормандском формате.

В 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены. Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние шесть лет унесла жизни более 13 000 человек, нанесла ранения более 25 000, а 2,5 млн людей выгнала из своих домов.

"Окном возможностей, которое открылось, надо воспользоваться", - говорится в заявлении.

Также предлагаются 12 "практических, конкретных шагов", которые помогут в решении ряда проблем в гуманитарной, экономической, политической сферах, а также в сфере безопасности. В частности, эти шаги включают в себя возобновление работы СЦКК, начало нового диалога в нормандском формате на уровне военных, запуск сотрудничества с привлечением всех причастных сторон с целью поиска людей, пропавших без вести в результате войны на востоке и так далее.

Как сообщалось, 56-я Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, требующих обсуждения, в данный момент 27.

По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, "Украина остается важным пунктом европейской безопасности".