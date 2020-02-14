Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - сказано в распоряжении.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

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Напомним, Минздрав анонсировал, что эвакуацию граждан Украины из Ухани начнут 18 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, но ее отложили. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.