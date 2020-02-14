С начала суток враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Около 6 часов утра оккупанты вновь открыли огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского, на этот раз с миномета калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении с 6.20 враг почти час из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Красногоровки.

После 10 часов утра 4 мины калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск, оборудованных возле Лебединского.

На половину из сегодняшних вражеских обстрелов подразделения Объединенных сил были вынуждены адекватно ответить. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

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