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14.02.20 12:48

Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса

Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ относительно получения гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда.

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Следствием установлено, что наличие такого "паспорта" для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения, говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, является грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года. По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получены более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно", - добавили в ОГП.

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На национальном уровне под процессуальным руководством областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

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