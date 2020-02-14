РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители", - говорится в сообщени.

При этом, убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

"Чисто экономические вопросы по интеграции", - объяснил Лукашенко.

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