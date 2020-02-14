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14.02.20 13:10

Премьерные платежки: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коммунальные услуги в Украине

В пятницу, 14 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят стоимость коммунальных услуг в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии развернется острая дискуссия с премьером и правительством в поисках ответов на актуальные вопросы по коммунальным тарифам.

Гостями выпуска станут: Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия", Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - сентябрь 2019), Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины.

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