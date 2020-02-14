Россия перебросила на оккупированный Донбасс спецназ ГРУ, их "работа" приводит к росту потерь среди наемников РФ, - разведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщают в украинской разведке указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. н. "республиканской гвардии ДНР".

"Вместе с тем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних.

Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

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