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14.02.20 13:13

Россия перебросила на оккупированный Донбасс спецназ ГРУ, их "работа" приводит к росту потерь среди наемников РФ, - разведка

ГУР Минобороны Украины сообщает об усилении российско-оккупационным командованием передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет личного состава войск специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ, в течение февраля прибыл с территории России через неконтролируемые Украины участка границы.

разведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщают в украинской разведке указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. н. "республиканской гвардии ДНР".

"Вместе с тем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних.

Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

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