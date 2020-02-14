Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.02.20 13:59

Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко.

Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Как информирует Ценззор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях Кабмина.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 556 "О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на Гутенко Д. В.", - говорится в распоряжении Кабмина №107-р от 12 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сказано в распорежении Кабмина №108-р также от 12 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия

По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Напомним, Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100