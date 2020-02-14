Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Как информирует Ценззор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях Кабмина.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 556 "О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на Гутенко Д. В.", - говорится в распоряжении Кабмина №107-р от 12 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сказано в распорежении Кабмина №108-р также от 12 февраля.

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По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Напомним, Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года.