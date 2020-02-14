Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.02.20 14:11

Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

Сотрудники Национальной полиции совместно с пограничниками 14 февраля задержали в аэропорту Одессы гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника, застреленного в центре Киева вечером 2 февраля.

Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские Киева совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал Крищенко.

В настоящее время, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве, с задержанным проводятся следственные действия.

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева: полиция рассматривает несколько версий. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100