Депутат Киевского горсовета со своим братом присвоил 6 участков земли в Голосеевском районе общей стоимостью более 2,5 млн грн, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

Коллегия судей ВАКС рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства защиты об отводе коллегии. После чего судьи объявили перерыв в заседании до 14:00 ч. 2 апреля 2020.

В ведомстве напомнили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

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Также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые были составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей дать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата.

На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками.

При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

Депутату Киевского городского совета инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

В САП напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.