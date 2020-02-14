ГБР объявило о подозрении харьковскому патрульному, который в погоне ранил мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полицейскому объявили подозрение за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 13 февраля патрульного полицейского задержали в Харькове после того, как в погоне он подстрелил пассажира автомобиля, который преследовал из-за вождения в нетрезвом состоянии.

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