Экс-нардеп Пташник будет баллотироваться от "ЕС" в Раду по 179 округу на Харьковщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Fаcebook сообщила нардеп Ирина Фриз.

После подачи документов в ЦИК Виктория Пташник заявила, что команда "Европейской Солидарности" систематически отстаивает национальные интересы Украины и именно поэтому она выбрала эту команду.

"Я не могу спокойно наблюдать, как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене. Уверена, что сейчас парламенту, как никогда, нужна настоящая проукраинская оппозиция, способная конструктивно контролировать власть, защитить государственность Украины и бороться с несправедливостью! Поэтому я иду на довыборы в Верховную Раду Украины по 179 избирательному округу (Харьковская область) вместе с командой Европейская Солидарность, которые состоятся 15 марта", - заявила Виктория Пташник.

Также Ирина Фриз добавила, что команда "Европейской Солидарности" поддерживает кандидата, как человека, который всегда отстаивал государственную позицию.

"Виктория Пташник выдвигается от Европейской Солидарности по 179 округу. Для нашей команды это очень важно, ведь именно такие политики как Виктория искренне всегда отстаивали идеалы и ценности верховенства права, свободы граждан, европейский и евроатлантический вектор развития Украины", - отметила нардеп

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