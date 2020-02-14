Установлены личности украинцев, погибших в результате ДТП под Псковом, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.

"Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатцы, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса - все граждане Украины. Один из пассажиров, житель г. Рахов, выжил и находится сейчас в больнице", - сказано в сообщении.

По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли:

- мужчина 1963 года из с. С. Водяное, Раховского района;

- два человека 1964 года рождения из с. Диброва, Тячевского района и с. В.Водяное, Раховского района;

- женщина 1972 года рождения из с. Великий Бычков, Раховского района;

- двое мужчин 1981 года рождения из с. Тересва, Тячевского района и с. Ольховатый, Раховского района;

- два человека из с. Ясиня, Раховского района -1987-го та1998 годов рождения.

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Следственным отделом горотдела МВД РФ возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

"Закарпатская областная государственная администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое произошло в Псковской области 13 февраля", - сказано в сообщении.