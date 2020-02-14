Германия активно работает над подготовкой "нормандской встречи" в Берлине, - посол Фельдгузен

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Так она прокомментировала отсутствие через два месяца после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 какого-либо прогресса в переговорах.

"Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита - это как бы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии. Они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной", - сказала Фельдгузен.

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В то же время посол признала, что, по ее мнению, пока нет предпосылок для проведения встречи в "нормандском формате". Ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей Минских договоренностей.

"Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", - отметила дипломат.