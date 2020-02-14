Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Этой зимой правительство совместно с представителями местной власти снизило сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются.

"Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года ", - отметил Гончарук.

Он объяснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно и платежки две.

"Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия", - подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко