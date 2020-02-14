В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк

Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"План активно подхватила российская пресса. Пишут, что документ подготовила "группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", куда вошли деятели из Соединенных Штатов, Европы и России. В аннотации упомянуты имена генерала Бридлава, руководителя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Ишингера, а также бывшего министра иностранных дел России Иванова и других", - отметил Арсений Яценюк.

"Пусть никого не введут в заблуждение ни отдельные авторитетные имена из этого перечня, ни предложенные идеи. Документ "международных экспертов" о 12 шагах к миру "на Донбассе" - это химера", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" объяснил, что причина такой оценки очевидна: "Документ содержит набор многих различных рекомендаций. Но самой важной идеи нет - вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над нашей государственной границей". "Поэтому данный порыв - пустой. А пустоту не следует рассматривать всерьез", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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"Но со всей серьезностью необходимо отнестись к двум тезисам данного "документа". Они все объясняют. Так называемый "шаг восьмой" предусматривает составление дорожной карты для снятия санкций с России. А так называемый "шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" при участии всех соседей Украины", - добавил он.

"Эти советы означают следующее: "Нам предлагают принять условия России, заплатить за них, на основании нашего собственного выполнения этих условий - отменить санкции против агрессора, а затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину". Не выйдет", - заявил Арсений Яценюк.

Как сообщалось ранее на Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума. В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.