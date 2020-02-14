Дело судьи из Сум, попавшегося на взятке 2 тыс. долл., направлено в Антикоррупционный суд, - САП

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанный судья высказал требовал взятку за вынесение решения по двум делам об административных правонарушениях и непривлечение к ответственности.

В ходе обысков, проведенных 7 ноября 2019 г. на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

На сегодня досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.