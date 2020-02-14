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14.02.20 16:36

Наемник РФ, причастный к обстрелам Счастья, объявлен в розыск, - СБУ

Следователями Службы безопасности Украины, привлеченным к операции Объединенных сил, при процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора получено разрешение на задержание и объявлен в розыск наемника незаконных вооруженных формирований.

Наемник РФ, причастный к обстрелам Счастья, объявлен в розыск, - СБУ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведка установила, что житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Задокументировано, что в августе 2016 с позиций временно оккупированного поселка Веселая Гора террорист совместно с другими участниками группировки совершил артиллерийский обстрел территории города Счастье.

Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Наемник РФ, причастный к обстрелам Счастья, объявлен в розыск, - СБУ 01

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