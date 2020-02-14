ЦИК зарегистрировала "клона" Светличной в 179-м округе, - КИУ

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав ссылку на решение ЦИК.

По его словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

"Как мы и предполагали ранее, ЦИК зарегистрировала в 179 округе "клон" Юлии Светличной – Яну Светличную", – написал Кошель.

Гендиректор КИУ отметил, что сейчас власть стоит перед выбором: провести честные довыборы или обкатать технологии на местные выборы, как это было в Чернигове в 2015-м или в Мукачево в 2004-м.

"Теперь выбор просматривается более четко и понятно. Ближайший месяц обещает быть жарким", – сообщил Кошель.

По мнению эксперта, речь идет не просто о довыборах в одном из отдаленных округов.

"Это первый тест для новой власти в целом и ЦИК в частности на способность организовать демократический и прозрачный избирательный процесс", – резюмировал Кошель.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта 2020 года.