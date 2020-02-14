Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию, - МИД Канады

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.

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