ЕС призвал Россию вернуться в состав совместного с Украиной СЦКК на Донбассе

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в СЦКК. Мы обеспокоены присутствием членов вооруженных формирований, которые носят повязки с надписью "СЦКК ", на участках разведения. Мы также призываем Россию использовать свое большое влияние, которое она имеет на поддерживаемые ею вооруженные формирования, для полного выполнения обязательств, согласованных на "нормандском" саммите ", - отмечается в заявлении.

Также в Евросоюзе призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности о разведении сил: "Рамочное решение ТКГ о разведении от сентября 2016 года должно выполняться".

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Напоминаем, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих отчетах регулярно сообщает о незаконном присутствии боевиков российских вооруженных формирований с повязками "СЦКК" на существующих участках разведения сил.

В декабря 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке вышли из состава совместного центра контроля и координации, после чего они покинули Украину. Информации о возвращении этих российских офицеров, находившихся на Донбассе, официально не было. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК.

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