Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер

"Мы в Германии ответственны за то, чтобы всерьез воспринимать обеспокоенность и интересы народов Центральной Европы, придавать им вес и действовать в соответствии с этим. Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России. Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России - с Европейским Союзом", - заявил Штайнмайер в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мюнхенская конференция открылась выступлением ее многолетнего руководителя Вольфганга Ишингера. Он начал речь со слов о России и о необходимости защиты климата, обозначив, таким образом, сразу две важные темы мероприятия.

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"Даже если мы признаем, что Россия движется в сторону от Европы, (. . .) наша обязанность состоит в том, чтобы держать двери (Для диалога. - Ред.) открытыми", - сказал Ишингер.