"Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение

Как сообщает Цензор.НЕТ, аукцион на поставку газа на все предприятия концерна состоялся 10 февраля.

В ходе аукциона с участием восьми компаний самое дешевое предложение сделало ООО "Тех пром газ" - 197,00 млн грн. Эта компания была признана победителем. Фирма Кучкова ООО "Укр газ ресурс" предлагала цену почти на 8 миллионов дороже - 204 760 000 грн.

Однако тендерный комитет отклонил предложение компании, выигравшей тендер. В "Укроборонпроме" это объяснили несоответствием "Тех пром газа" квалификационным критериям, а именно: наличие 10 действующих договоров по поставке и предоставление письма-отклика от заказчика по выполнению аналогичного договора в сумме не менее 40 млн грн НДС. "Тех пром газ" предоставил два действующих договора о поставках, остальные 8 предоставленных договоров касались оптовых поставок.

Касательно второго требования, как отмечается в протоколе "Укроборонпрома", "участник сначала предоставил информацию по договорам купли-продажи вместо договоров поставки. После требования Концерна устранить недостаток с документами, участником с опозданием более чем на 24 часов с момента объявления результатов конкурса (что было согласовано решением Концерна и предоставлено дополнительное время участнику для предоставления недостающих документов) предоставил один договор поставки с ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений" на сумму 55 млн грн. с НДС за 2018 с фактом выполнения в 2019 году, что соответствует заданному критерию. Письмо-отзыв, предоставленный по настоящему договору №18 / 12-301 от 30.12.2018 года не является фактически откликом контрагента, а лишь документальным удостоверением факта заключения договора в 2018 году".

Таким образом в концерне признали, что выигравшая тендер компания не выполнила необходимых условий. К тому же, тендерный комитет концерна принял во внимание то, что компания "Тех пром газ" фигурирует в уголовном производстве по факту контрабанды газа, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции совместно с Государственной фискальной службой.

Согласно данным системы ProZorro, 12 февраля "Укроборонпром" объявил о намерении заключить договор с компанией Кучкова ООО "Укр газ ресурс" на 204 760 000 грн.

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Цензор.НЕТ отправил запрос в "Укроборонпром" с просьбой объяснить, почему при наличии замечаний к "Тех пром газу", предложение данной компании было допущено к тендеру.

Как сообщают "Наші гроші", ООО "Тех пром газ" известна "Укроборонпрому". Эта фирма была создана в 2018 году и с тех пор ей удавалось выиграть государственные подряды только у предприятий "Заря" - "Машпроект" (71 млн 480 тыс. грн.) И "Артем" (1,20 млн грн). Оба предприятия входят в структуру "Укроборонпрома". При этом по контракту с "Зарей" - "Машпроект" фирма продолжает отношения и по сей день. Последние изменения в договор были внесены в феврале 2020 года и ими было установлено, что с начала года газ стоит госпредприятию 6410 грн за тыс кубометров.

В актуальном тендере "Укроборнпрому" треть всего газа также заказывают для "Зари" - "Машпроект" как крупнейшему предприятию в составе концерна. Однако в протоколе отклонения "Тех пром газа" не высказано никаких претензий по действующему договору с предприятием концерна.

Поэтому победа перешла ООО "Укр газ ресурса" зятя Злочевского. Эта компания в январе также была объявлена ​​победителем переговорной процедуры закупки газа "Укрзализныцей" в результате отклонения ряда более дешевых предложений от других фирм. Сейчас переговорная процедура "Укрзализныци" обжалована в Антимонопольном комитете.

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