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14.02.20 17:23

Прокуратура объявила о подозрении российским следователям из-за задержания Чийгоза в 2014 году

Прокуратура Крыма объявила о подозрении сотрудникам Следкома Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые в 2014 года преследовании фигурантов "дела 26 февраля", в том числе зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в рамках "уголовного дела", выполняя указания кураторов из России и оккупационных властей, "следователями" было осуществлено незаконное задержание одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, предъявлено обвинение, инициирован перед незаконно созданным судом вопрос об избрании, и в дальнейшем неоднократно - о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следствие" оккупационными правоохранителями проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью - незаконно обвинить человека в преступлении, которого он не совершал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими следователями был составлен обвинительный акт, который в дальнейшем был утвержден российским прокурором и направлен для рассмотрения в подконтрольный России суд.

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