Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Группа действовала как минимум с 2016 года. В преступную сеть входили, по данным следствия, 26 фирм, которыми управляли граждане Украины, Польши, Китая и Вьетнама.

Всего они смогли вывести за границу как минимум 8,6 млрд злотых (около 2 млрд евро. — Ред.). Эти средства были получены в результате уклонения от уплаты налогов. В Национальный реестр компании либо предоставляли финансовые отчеты с фальшивыми данными, либо не предоставляли их вовсе.

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Среди задержанных — председатель государственного платежного учреждения и пять человек, которые управляют компанией.