Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент

Об этом он сказал в своем выступлении на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия, правомерно или неправомерно обижена и отчуждена, не только аннексировала Крым и полностью игнорировала международное право. Она превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте на политические инструменты. Результатом этого является неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - заявил Штайнмайер.

Президент Германии отметил, что международное право должно прежде всего защищать малые страны. Но сегодня "сильные делают все, что хотят, а слабые страдают". Он отметил, что сильные государства не следуют правилам, они уже не являются гарантами безопасности.

"Такое мышление и такие действия вредят нам всем. Это отбрасывает нас к той эпохе, в которой каждый стремился обеспечить собственную безопасность за счет других. В этом сценарии безопасность друга - это незащищенность другого", - заявил президент ФРГ.

Конференция проходит 14-16 февраля при участии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров обороны и иностранных дел.

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