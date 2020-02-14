С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

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Авторы документа предлагали шаги предполагающие постепенное снятие санкций с России и запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.