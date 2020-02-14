Суд отклонил иск экс-нардепа, обвиняемого по "янтарному делу", о взыскании с НАБУ 100 млн грн для возмещения морального ущерба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В иске, который рассматривался Печерским райсудом Киева, бывший нардеп требовал возмещения из государственного бюджета Украины 100 млн грн морального ущерба, который, по его мнению, он понес в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий детективами НАБУ.

Истец ссылался на решение Окружного административного суда г. Киева от 20.09.18 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 12.06.19. Эти суды административной юрисдикции якобы установили нарушения в действиях детективов НАБУ, несмотря на то, что рассмотрение споров такого рода не относится к их компетенции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых

"Объективно оценив обстоятельства иска экс-народного депутата Украины, Печерский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении исковых требований, а тем самым - предотвратил незаконное взыскание средств налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

Также читайте: Сытник о деле Розенблата и Полякова: Все доказательства собраны. Нардепы затягивают судебный процесс, при этом активно появляясь в медиа

5 октября 2018 г. дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.