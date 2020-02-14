Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".



Если бы выборы проводились в следующее воскресенье, за Зеленского проголосовало бы 38,4%, за пятого президента Петра Порошенко – 9,6%, нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко отдали бы предпочтение 9.3%.



За лидера партии "Батьківщини" Юлию Тимошенко проголосовали бы 7,5%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%.



Не принимали бы участие в выборах 13,3% опрошенных, отказались отвечать 7,8%.

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Если бы у опрошенных центром "Социс" была возможность снова проголосовать во втором туре выборов президента, то за Зеленского проголосовали бы 47,9%, за Порошенко – 15,8%.



Результаты опроса свидетельствуют, что уровень поддержки Порошенко респондентами не изменился по сравнению с голосованием в апреле 2019 года, а Зеленского поддерживает на 13,2 процентного пункта меньше.

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.





