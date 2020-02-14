В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Установлено, что начальник районного сектора ГУ ГСЧС в Запорожской области, 47-летний подполковник занимается продажей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции задокументировали факт преступной деятельности чиновника во время контрольной закупки. За 15 тыс. гривен был приобретен револьвер системы "Наган" без серийного номера. По заключению экспертизы, револьвер является переработанным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и пригоден к осуществлению выстрелов боевыми патронами.

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Правоохранители провели обыски по месту службы подполковника ГСЧС и его проживания. Обнаружено и изъято значительное количество стрелкового огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и комплектующих частей. Кроме этого, в служебном кабинете чиновника-спасателя обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для связи с "клиентами".

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Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и готовится представление в суд об избрании ему меры пресечения. Торговец оружием может провести за решеткой от 3 до 7 лет.