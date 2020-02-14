Вмешательство президента запрещено законом, - на "Общественном" ответили Офису президента

Позиция UA:Першого обнародована на сайте телекомпании, информирует Цензор.НЕТ.

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", — сказано в заявлении.

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На канале напомнили, что программа "Схемы: коррупция в деталях" производится коллективом журналистов "Радио Свобода" и транслируется в эфире общественного вещателя на договорных условиях. И подчеркнули, что телеканал никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме журналистов, выпускающих программу "Схемы: коррупция в деталях".

"Учитывая сказанное выше, Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется не соответствующей действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", — добавили на "Общественном".

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В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.

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В пятницу, 14 февраля Офис Президента потребовал от журналистов "Схем" опровергнуть озвученную в сюжете информацию и сообщил, что обращается в суд.