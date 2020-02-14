Экс-чиновнику "Нафтогаза" сообщено о подозрении в нанесении государству убытков на 284 млн грн, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что в 2013 году руководство ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" заключило с обществом договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн. При этом, зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

"Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос об обращениях в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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