Работу станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве ограничат на год

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Ремонт четырех эскалаторов начнется с 18 февраля. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года.

"С 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 поочередно) на станции "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочие эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

По данным Киевского метрополитена, всего в столичном метро работает 122 эскалатора.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч км", - говорится в сообщении.

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