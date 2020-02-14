НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Около двух недель назад нами была обновлена ​​заявка на партнерство с расширенными возможностями - так называемый EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка будет рассматриваться в октябре. Сейчас мы проводим переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку", - сказал Загороднюк.

По словам министра, украинские придерживаются абсолютно четкого направления - курса на вступление в НАТО.

Читайте также: Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба

"Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий по членству также стоит на повестке дня. Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем", - сказал Загороднюк.