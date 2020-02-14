Офис Генпрокурора опровергает информацию Цензор.НЕТ о нехватке процессуальных руководителей в 1300 производствах

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время в отдельных СМИ распространена информация о якобы не назначении прокуроров в значительном количестве уголовных производств, расследуемых следователями Государственного бюро расследований. Офис Генерального прокурора считает необходимым сообщить, что данная информация не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что сразу после запуска Офиса Генпрокурора были определены группы прокуроров в уголовном производстве ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Сейчас проблемы, связанной с неназначением процессуальных руководителей, не существует", — сказано в сообщении.

Ранее в распоряжении Цензор.НЕТ оказалось письмо главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой к генпрокурору Руслану Рябошапке. В нем сказано, что в 1300 уголовных производствах, которые расследует ГБР, не назначены процессуальные руководители. Венедиктова в письме просит Рябошапку обеспечить своевременное назначение процессуальных руководителей из числа прокуроров Офиса генерального прокурора и других подчиненных органов прокуратуры.