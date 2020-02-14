Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу об этом отреагировали. ... Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит - многим людям страшно", — сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, эвакуация запланирована на февраля. По прибытии прилетевших из Ухани украинцев изолируют.

"У нас сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять людей. Тот из них, который будет наиболее безопасным, и будет выбран. Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", — пояснил премьер.

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Глава правительства пока не может сказать, сколько времени украинцы должны будут провести в изоляции после эвакуации из Ухани.

"Почему, собственно, мы такой длительный период времени готовимся? Потому что в мире сейчас разная информация о том, как распространяется вирус, какие меры должны быть приняты. Появились публикации научные, которые говорят о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше", — пояснил он.

"Они также, к сожалению, вынуждены будут некоторое время находиться в изоляции. И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", — добавил Гончарук.

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