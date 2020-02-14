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14.02.20 22:05

У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов

Офис президента принял заявление украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина о включении его в список на обмен пленными с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Адвокат надеется, что решение о включении Яцкина в список на обмен будет принято в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Крыма, арестованный россиянами Яцкин, просит Зеленского включить его в списки на обмен, - адвокат Полозов

Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавал ранее Цензор.НЕТ  житель аннексированного Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией.

У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов 01

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