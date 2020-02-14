Тайник с противотанковыми минами выявлен возле Попасной на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Место незаконного хранения боеприпасов было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила", - говорится в сообщении.

Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству тайника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Обнаруженные мины были обезврежены взрывотехниками ГСЧС.