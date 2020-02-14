Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр напомнил, что правительству удалось в декабре значительно снизить цену на тепло и газ для большинства украинцев.

"Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ", — сказал Гончарук.

"Но в феврале, то есть, в этом месяце у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний", — пообещал премьер.

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По словам Гончарука, сравнивать нужно "месяц с месяцем, январь с январем".

"Когда мы говорим о том, что нам этой зимой действительно удалось значительно уменьшить расходы для людей на тепло и на газ, мы говорим о том, что по сравнению с прошлой зимой такие расходы значительно меньше", — пояснил он.

"В январе цена подросла по сравнению с декабрем. Но за февраль цена также снизится. И в итоге за всю зиму люди гораздо меньше заплатят и за тепло, и за газ, чего раньше не было", — подытожил Гончарук.

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