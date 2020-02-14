Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это позволит бороться с манипуляциями монополистов-поставщиков тепла.

"Когда тебе принесли платежку за январь, на которой написали за январь - 17 гривен (эта вторая платежка за газ), но заплатите нам, пожалуйста, за февраль тоже 17, итого человек в этой платежке видит уже 34, и говорит - у меня больше стало. Такими вещами монополисты манипулируют, и в таких вещах надо с ними бороться", — сказала Ковалив.

По ее словам, уже в ближайшее время заработает отдельный сайт, на котором можно будет увидеть структуру тарифа за тепло.

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"Вы знаете, мы представили на прошлой неделе программу "Дія". ... И мы хотим, чтобы туда приходила платежка. И мы хотим, чтобы каждый человек очень подробно видел, за что, когда он должен заплатить. И будем работать над тем, чтобы эта платежка приходила, во-первых, прозрачно и во-вторых – как можно быстрее", — добавила Ковалив.