Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратиться в прокуратуру. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Лукашевич написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодняшнее сообщение ТАСС: ""Гражданские самолеты Сухого" планируют обратится в правоохранительные органы и прокуратуру по факту публикации видео бывшим инженером ОКБ им. Сухого Вадимом Лукашевичем с некорректным выпуском аварийных трапов. Об этом говорится в сообщении "Гражданских самолетов Сухого".

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На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.

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"Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения. Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", - говорится в сообщении ГСС.

На своей странице в Facebook Лукашевич написал, что на видео опубликованы кадры с контрольной проверки выпуска аварийных надувных трапов. По его словам, такие проверки прошли 4 и 7 февраля в "Аэрофлоте".

В "Гражданских самолетах Сухого" уточнили, что "на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель".

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Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет - непонятно, добавили там. Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации".

Эксперт продолжил: "Вместо того, чтобы все проверить - "планируем обращаться в правоохранительные органы". Обращение в правоохранительные органы - это хорошо.

И на видео в сообщении ТАСС трап разворачивается идеально - это просто замечательно. Осталось понять - а с раскрытием аварийных трапов-то на "Суперджете" в полевых условиях как? Почему "некорректно"-то? Почему трап открывается как надо в лабораторных условиях разработчика и "некорректно" на летном поле? Для безопасной эксплуатации трап должен открываться безупречно везде, ведь самолет с пассажирами не приземляется на площадке разработчика.

И коль "ГСС" будет обращаться в прокуратуру, я прошу их приобщить к делу и случай в аэропорту Ставрополя 4 сентября 2019 г., случившийся с бортом RA-89056 "Николай Рубцов"