В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец незаконно прибыл в Украину скрываясь от уголовной ответственности за совершение заказного убийства и незаконный сбыт оружия. Для легализации на территории нашего государства и выезда за границу злоумышленник пытался противоправно оформить биометрический паспорт гражданина Украины. Для этого он использовал поддельные документы.

Сотрудники СБУ задержали иностранца вблизи места его временного проживания в Оболонском районе Киева.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Иностранец задержан согласно ст. 583 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции.

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