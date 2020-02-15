"Черные ящики" самолета МАУ принадлежат Украине, - глава МИД Канады Шампань

Об этом в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Укринформ.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними", - отметил Шампань.

Он добавил, что Украина, как и Канада, хочет получить доступ к информации с "черных ящиков" сбитого самолета.

"Черные ящики" принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали", - отметил министр.

Глава МИД Канады подчеркнул, что у всех пострадавших сторон остается много важных вопросов.

"У авиакомпании, украинцев и канадцев имеются вопросы, мировое сообщество требует прозрачности", - отметил Шампань.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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