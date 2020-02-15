Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов по позициям украинских защитников:
- неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм (12 мин), а также из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета (восемь мин), а также из гранатометов различных систем;
- в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм (семь мин), оккупанты также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм (20 мин) и 82-мм миномета (14 мин);
- рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела), а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Хутор Вильный – из миномета калибра 120 мм (две мины), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
14 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет, отмечается в сообщении.