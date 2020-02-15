Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и главой МВФ Георгиевой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Столтенберг сам анонсировал встречу с Зеленским в комментарии журналистам в пятницу, сообщает NATO News.

"В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими", - отметил он.

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Как стало известно агентству, в субботу в Мюнхене президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.