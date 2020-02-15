США 16 февраля эвакуируют своих граждан, задержанных на лайнере Diamond Princess из-за коронавируса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, в американском посольстве в Токио пояснили, что около 380 человек в воскресенье отправятся на США в самолете.

Ожидается, что самолет прибудет в Японию в воскресенье вечером. Пассажиры будут проверены на наличие симптомов, а затем доставлены на автобусе в самолет.

Всех эвакуированных по возвращению в США поместят на двухнедельный карантин .

Как известно, на судне у 218 человек был диагностирован коронавирус COVID-19. По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине.

Ранее на этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

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Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев.

Среди зараженных двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Минздрав анонсировал, что эвакуацию граждан Украины из Ухани начнут 18 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, но ее отложили. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.