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15.02.20 11:04

КВЦ "Парковый" будет официальным офисом "Слуги народа", - замглавы фракции СН Кравчук

Партия "Слуга народа" избрала своим официальным офисом конгрессно-выставочный центр "Парковый".

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Об этом в комментарии LB.ua перед началом съезда объявила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что это будет офис партии для разных наших структур", - сказала Кравчук.

Нардеп напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

В общественном хабе партии будут проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет 3-ий съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет партии.

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