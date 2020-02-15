Суд арестовал харьковского патрульного, который в погоне ранил мужчину

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Решение об аресте командира роты патрульной полиции без права залога 14 февраля принял Октябрьский районный суд Полтавы.

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Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля около 3:00 харьковские патрульные получили сообщение, что трое граждан после употребления спиртных напитков намерены уехать на автомобиле Subaru. Полицейские обнаружили автомобиль вблизи села Хролы Харьковского района. Началось преследование, однако водитель транспортного средства не остановился.

Патрульный сделал три выстрела из табельного оружия. Две пули попали в пассажира Subaru.

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.